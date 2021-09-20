«Огромная беда для всей страны». Путин прокомментировал трагедию в Перми
Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранители сделают всё, чтобы расследовать трагедию и выяснить причины случившегося в Пермском университете, сообщает РИА Новости.
На встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой глава государства назвал произошедшее в Перми огромной бедой для всей страны. Он отметил, что никакие соболезнования не смогут заглушить горечь и боль потери.
«Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях», - подчеркнул Путин.
Трагедия произошла 20 сентября, на территорию ПГНИУ прошёл студент с оружием и начал стрелять по людям. Погибли шесть человек, 24 пострадали, сообщает телеканал «360». Власти Пермского края выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru