Ограбление со стрельбой совершено в центре Москвы

Налётчики совершили вооружённое ограбление в центре Москвы на Марксистской улице. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, грабители обстреляли двигавшийся автомобиль. Они остановили его, и, угрожаю водителю убийством, похитили у него сумку с деньгами и документами.

Сумма похищенного пока не называется. Предположительно, преступники действовали по заранее разработанному плану. Грабители скрылись на своей машине. В городе объявлен план «Перехват» по поиску злоумышленников.

