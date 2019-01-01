Происшествия

Ограблен Казанский собор на Красной площади

19 июля20:24

Казанский собор ограбили в центре столицы, сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что неизвестный мужчина, находясь в храме, открыто похитил из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей, после чего сбежал,

Предполагаемый преступник - худощавый светловолосый славянин 40-50 лет, среднего рост.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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