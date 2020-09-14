Официант в Анталье попался на домогательствах к школьнице из РФ

Полиция турецкого курорта Анталья задержала работника пятизвездочного отеля по подозрению в сексуальном преступлении в отношении 15-летней школьницы из России. Пострадавшая призналась в произошедшем матери, которая и потребовала вмешательства правоохранительных органов.

Причём администрация гостиницы сначала старалась замять и скрыть происшествие, поэтому семья потерпевшей была вынуждена самостоятельно обратились в турецкую прокуратуру и в российское консульство. Уточняется, что речь идет не об изнасиловании, а о сексуальных домогательствах.

Консул РФ в Анталье Иван Степанов направил петицию в министерство культуры и туризма Турции, а также в Средиземноморский союз отельеров. Он назвал неприемлемым поведение руководства отеля, и потребовал от властей официальной публичной реакции на попытку скрыть преступление, отмечает Ura.ru.

Руководительница отеля раскрыла детали происшествия. По ее словам, официант заметил, как несовершеннолетняя постоялица целуется с одним из отдыхающих. Когда она попросила не рассказывать об этом матери, работник отеля начал домогаться её в номере.

