ОДКБ выразила озабоченность в связи с крушением российского вертолёта в Армении

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразила серьёзную озабоченность в связи с крушением российского вертолёта, сбитого Азербайджаном в воздушном пространстве Армении. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило о крушении вертолёта Ми-24 на территории Армении. Воздушное судно было сбито с земли ракетой из ПЗРК и упало рядом с армянским селом Ерасх у границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолёт, принёс извинения и заявил о готовности выплатить российской стороне компенсацию.

ОДКБ выразила сожаление, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе «привело к таким печальным последствиям». Зайнетдинов выразил соболезнования близким погибших в результате крушения Ми-24 и отметил, что необходимо дождаться результатов расследования, которые покажут, откуда был произведён удар по российскому вертолёту.

