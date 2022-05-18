Один ребенок погиб в Италии при наезде машины на детский сад

Один ребёнок погиб в Акиле (Италия) при наезде автомобиля на детский садик. Об этом сообщает ТАСс со ссылкой на местную прессу.

Машина въехала во двор детского сада, где играли несколько детей в возрасте от 3 до 5 лет. Три ребенка были госпитализированы с травмами.

Отмечается, что авария произошла в связи с тем, что восьмилетний ребенок, находившийся в машине, снял ее со стояночного тормоза. Женщина оставила ребенка в машине, чтобы забрать другого из детского садика.









