Один из энергоблоков Нововоронежской АЭС отключен от сети автоматикой

Энергоблок №5 Нововоронежской Атомной электростанции отключен от сети в результате срабатывания автоматики. Как информирует администрация объекта, произошло это 4 марта в 14:02 по московскому времени.

Уточняется, что автоматика сработала в штатном режиме. Сейчас проводится проверка систем и оборудования пятого энергоблока. После необходимой наладки его снова подключать к сети.

Особо подчёркивается отсутствие нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергообъекта. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на сегодня на Нововоронежской АЭС функционируют также шестой и седьмой энергоблоки.

Первый и второй блоки были выведены из эксплуатации в 80 – 90 годы прошлого века. Третий энергоблок остановлен в 2016 году. Четвертый был модернизирован и запущен после продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

