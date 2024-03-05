Один из энергоблоков Нововоронежской АЭС отключен от сети автоматикой
Энергоблок №5 Нововоронежской Атомной электростанции отключен от сети в результате срабатывания автоматики. Как информирует администрация объекта, произошло это 4 марта в 14:02 по московскому времени.
Уточняется, что автоматика сработала в штатном режиме. Сейчас проводится проверка систем и оборудования пятого энергоблока. После необходимой наладки его снова подключать к сети.
Особо подчёркивается отсутствие нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергообъекта. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на сегодня на Нововоронежской АЭС функционируют также шестой и седьмой энергоблоки.
Первый и второй блоки были выведены из эксплуатации в 80 – 90 годы прошлого века. Третий энергоблок остановлен в 2016 году. Четвертый был модернизирован и запущен после продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.
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