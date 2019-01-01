Один из атакованных в Оманском заливе танкеров затонул

Один из двух танкеров, атакованных в Оманском заливе, пошёл ко дну. По данным телеканала Al Mayadeen, речь идёт о судне Front Altair норвежской компании Frontline. По уточнённым данным, атака произошла у побережья эмирата Эль-Фуджайра в Объединённых арабских эмиратах.

Министерство иностранных дел РФ проверяет сведения о том, что на борту одного из танкеров могли находиться граждане России, сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД. Ранее судовладелец сообщил, что среди членов экипажа, помимо россиян были граждане Грузии и Филиппин.

Как отмечает RT, иранские экстренные службы сумели спасти всех моряков с горящих танкеров, всего 44 человека. Некоторым пришлось прыгать в воду, спасаясь от огня. По одной из версий, танкеры были атакованы торпедами.

