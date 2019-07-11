Один энергоблок ТЭЦ-27 в Мытищах аварийно отключился из-за пожара

Один из энергоблоков ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в Мытищах аварийно отключился после начала пожара на территории станции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. В «Мосэнерго» уточнили, что в результате возгорания генерирующее оборудование ТЭЦ не повреждено.

Как сообщают «Известия», со ссылкой на столичный департамент ГОЧСиПБ, что борьбы с огнём вылетели два вертолета Московского авиационного центра. Кроме того, к месту ЧП направился передвижной пункт управления Московского авиационного центра для руководства полетами в случае авиационных работ.

По уточнённым данным, на территории ТЭЦ-27 загорелась станция высокого давления. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности. Как сообщили ранее в экстренных службах, в результате пожара пострадали 8 человек.

