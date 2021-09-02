Один человек стал жертвой стрельбы в американской школе

Ученик одного из учебных заведений города Уинстон-Салем в штате Северная Каролина скончался от ранений, полученных в ходе стрельбы. Об этом сообщает местное полицейское управление в Twitter.

В сообщении отмечается, что гибель одного из учащихся школы Маунт-Табор подтвердила начальник местной полиции Катрина Томпсон. При этом личность стрелявшего и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Полиция ранее передавала, что в результате стрельбы пострадал один учащийся. При этом, по данным правоохранителей, всем остальным школьникам ничего не угрожает.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ШколаСШАСтрельба
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