Один человек пострадал после хлопка газа в многоквартирном доме в Саратовской области
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в воскресенье в доме по улице 60 лет Октября. По данным правоохранителей, пострадавшая — 81-летняя женщина, она получила ожоги волосистой части головы и рук. Женщину госпитализировали, медики оказывают ей необходимую медицинскую помощь.
В СК сообщили, что причиной взрыва могли стать выход газа и скопление газовоздушной смеси из-за неплотного соединения труб газового котла и газопровода.
«Повреждения стен и плит перекрытия в осмотренной и соседней квартирах не имеется. Возгорания не произошло», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно о хлопке газа в двухэтажном доме на улице Ленина в Сердобске (Пензенская область). В результате ЧП два человека пострадали, пишет Газета.ру.
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