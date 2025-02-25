Один человек погиб, восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Омском
Грузовик и пассажирский микроавтобус столкнулись на трассе Омск–Муромцево, один человек погиб. Об этом сообщает управление МВД по Омской области.
Авария произошла около 10:10. По предварительным данным, у грузового автомобиля «Ситрак», который следовал в колонне из четырех большегрузов, вынесло прицеп на встречную полосу движения. Авто столкнулось с перевозящей пассажиров «ГАЗелью». При этом еще один большегруз въехал в Lexus, остановившийся для оказания помощи пострадавшим.
«По предварительным данным, в момент автоаварии в пассажирском транспорте находились не менее 9 человек, один из которых погиб, остальные – доставлены в медицинское учреждение», - указали в МВД.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее четыре человека погибли в аварии с автомобилями Lada и Mercedes в Зеленчукском районе в Карачаево-Черкесии, напоминает РЕН ТВ.
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