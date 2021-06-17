Один человек погиб в результате стрельбы в Германии
17 июня 202114:35
В результате стрельбы в городе Эспелькамп на западе Германии один человек погиб. Об этом сообщает Bild.
Еще один человек был серьезно ранен.
Подробностей происшествия не сообщается, передает RT. Неизвестно также, задержан ли стрелявший.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru