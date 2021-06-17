Один человек погиб в результате стрельбы в Германии

В результате стрельбы в городе Эспелькамп на западе Германии один человек погиб. Об этом сообщает Bild.

Еще один человек был серьезно ранен.

Подробностей происшествия не сообщается, передает RT. Неизвестно также, задержан ли стрелявший.


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ФОТО: Flickr.com
ТЕГИ:СтрельбаГермания
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