СМИ: Один человек погиб в результате крушения туристического катера в Турции

Экскурсионный катер с туристами перевернулся и затонул в Турции в районе Антальи, передаёт турецкое информационное агентство «Ихлас».

Сообщается, что инцидент произошёл в районе фосфоресцирующих пещер у мыса Чилварда 3 ноября. Причиной крушения стали плохие погодные условия.



В момент крушения на катере находились около 30 пассажиров, некоторые из них смогли вплавь добраться до скал. Береговая охрана продолжает спасательную операцию, в ходе нее было найдено тело одного из погибших.