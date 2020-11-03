СМИ: Один человек погиб в результате крушения туристического катера в Турции

Экскурсионный катер с туристами перевернулся и затонул в Турции в районе Антальи, передаёт турецкое информационное агентство «Ихлас».

Сообщается, что инцидент произошёл в районе фосфоресцирующих пещер у мыса Чилварда 3 ноября. Причиной крушения стали плохие погодные условия.

В момент крушения на катере находились около 30 пассажиров, некоторые из них смогли вплавь добраться до скал. Береговая охрана продолжает спасательную операцию, в ходе нее было найдено тело одного из погибших.

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ТЕГИ:ТуристыКораблиТурция
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