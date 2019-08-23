Один человек погиб в ДТП в Ленинградской области

В Ленинградской области автомобиль врезался в дерево, погиб один человек. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что авария произошла на 150-м километре автотрассы Лодейное поле — Тихвин. Предварительная версия случившегося – потеря водителем управления.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля, водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован. Обстоятельства ДТП уточняются.



