Один человек погиб в ДТП в Ленинградской области
23 августа22:33
В Ленинградской области автомобиль врезался в дерево, погиб один человек. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что авария произошла на 150-м километре автотрассы Лодейное поле — Тихвин. Предварительная версия случившегося – потеря водителем управления.
В результате аварии погиб пассажир автомобиля, водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован. Обстоятельства ДТП уточняются.
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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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