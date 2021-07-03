Один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями во Владивостоке
Один человек погиб, пять пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке. Об этом сообщает управление МВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что в районе дома №98 на улице Некрасовской столкнулись Audi и Toyota Aqua. Водитель Audi не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного автомобиля и врезался в него на полном ходу.
«В результате автоаварии 31-летняя пассажирка автомобиля Audi получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия», — цитирует сообщение МВД РИА Новости.
Водитель Audi, водитель и три пассажира Toyota Aqua получили травмы различной степени тяжести. Одна из пассажирок Toyota госпитализирована в отделение реанимации с сочетанной травмой.
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