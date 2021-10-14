Один человек погиб в ДТП под Ставрополем
Автобус и автомобиль столкнулись на трассе в Ставропольском крае, один человек погиб, четверо получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру края.
Автомобиль ВАЗ-21099, по имеющимся данным, около 18:30 выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом Ford Transit, водитель ВАЗ погиб до приезда кареты скорой помощи. Отмечается, что микроавтобус выполнял заказной маршрут из Ставрополя в Нефтекумск. Всего в салоне автобуса находились 13 человек.
В управлении ГИБДД по Ставрополью допустили, что водитель легкового автомобиля мог не справиться с управлением из-за проблем со здоровьем.
На месте происшествия находятся наряды ДПС и сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии изучат в ходе прокурорской проверки.
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