Один человек погиб в ДТП под Ставрополем

Автобус и автомобиль столкнулись на трассе в Ставропольском крае, один человек погиб, четверо получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру края.

Автомобиль ВАЗ-21099, по имеющимся данным, около 18:30 выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом Ford Transit, водитель ВАЗ погиб до приезда кареты скорой помощи. Отмечается, что микроавтобус выполнял заказной маршрут из Ставрополя в Нефтекумск. Всего в салоне автобуса находились 13 человек.

В управлении ГИБДД по Ставрополью допустили, что водитель легкового автомобиля мог не справиться с управлением из-за проблем со здоровьем.

На месте происшествия находятся наряды ДПС и сотрудники МЧС. Обстоятельства аварии изучат в ходе прокурорской проверки.

