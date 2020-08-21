Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в Ярославле

Обрушение с третьего по пятый этаж произошло из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Ярославле. Об этом сообщили в ГУМЧС по региону.

В результате происшествия погибла женщина, еще трое человек пострадали.

ЧП произошло на улице Батова в доме №5. После взрыва началась эвакуация жильцов, сообщает «Свободная пресса». Отмечается, что после взрыва начался пожар. Горела квартира на четвертом этаже.



