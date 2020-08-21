Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в Ярославле
21 августа 202020:40
Обрушение с третьего по пятый этаж произошло из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Ярославле. Об этом сообщили в ГУМЧС по региону.
В результате происшествия погибла женщина, еще трое человек пострадали.
ЧП произошло на улице Батова в доме №5. После взрыва началась эвакуация жильцов, сообщает «Свободная пресса». Отмечается, что после взрыва начался пожар. Горела квартира на четвертом этаже.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
947 тыс.+4 870 / сут.
Умерли
16 189+90 / сут.
Выздоровели
761 тыс.+5 817 / сут.
- Тихановкая оспорит результаты выборов в Верховном суде Белоруссии
- Спасатели ищут женщину и ребенка под завалами дома в Ярославле
- Оппозиция в Минске начала акцию «Цепь покаяния»
- Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в Ярославле
- Минобороны Великобритании заверило, что НАТО не будет вмешиваться в события в Белоруссии
21 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru