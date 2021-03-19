Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Химках, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в подмосковных Химках произошел взрыв в девятиэтажке. Дом находится на улице Зеленой, инцидент случился на 8-м этаже. Причина взрыва еще не установлена.

В квартире обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться двое детей. Обрушился фасад квартиры, в которой произошел взрыв, повреждены балконы на 9-м, 6-м и 7-м этажах.

