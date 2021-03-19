Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Химках
19 марта 202111:21
Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Химках, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, в подмосковных Химках произошел взрыв в девятиэтажке. Дом находится на улице Зеленой, инцидент случился на 8-м этаже. Причина взрыва еще не установлена.
В квартире обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться двое детей. Обрушился фасад квартиры, в которой произошел взрыв, повреждены балконы на 9-м, 6-м и 7-м этажах.
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19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru