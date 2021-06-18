Один человек погиб при столкновении катамаранов в Карачаево-Черкесии
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своём Instagram сообщил о столкновении двух катамаранов, которое произошло в Карачаевском районе 18 июня.
По его словам, группа туристов из 14 человек отправилась в сплав по реке Кубань. В результате столкновения и опрокидывания катамаранов один человек погиб, 12 туристов выбрались из воды самостоятельно. В настоящее время ведутся поиски ещё одного человека.
Темрезов отметил, что туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.
Ранее в Хабаровском крае при сплаве на реке Катэн опрокинулась надувная лодка с зарегистрированной группой из 18 туристов, сообщает RT. В результат происшествия одна женщина погибла.
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