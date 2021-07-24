Один человек погиб при падении самолета под Хабаровском

Один человек погиб, один пострадал при падении легкого самолета в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службе (ЕДДС).

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел около села Калинка. При взлете с сельского аэродрома Калинка самолет упал за пределами взлетно-посадочной полосы.

«В результате падения один человек погиб, еще один травмирован, тяжесть травм пока неизвестна. Пострадавшего доставляют в краевую больницу №2», — добавили в ЕДДС.

По данным Минздрава Хабаровского края, пострадавшая — женщина 40 лет, она находится в тяжелом состоянии с переломами обеих ног.

Дальневосточная транспортная прокуратура по факту происшествия начала проверку исполнения законодательства по безопасности полетов.

