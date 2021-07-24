Один человек погиб при падении самолета под Хабаровском
Один человек погиб, один пострадал при падении легкого самолета в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службе (ЕДДС).
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел около села Калинка. При взлете с сельского аэродрома Калинка самолет упал за пределами взлетно-посадочной полосы.
«В результате падения один человек погиб, еще один травмирован, тяжесть травм пока неизвестна. Пострадавшего доставляют в краевую больницу №2», — добавили в ЕДДС.
По данным Минздрава Хабаровского края, пострадавшая — женщина 40 лет, она находится в тяжелом состоянии с переломами обеих ног.
Дальневосточная транспортная прокуратура по факту происшествия начала проверку исполнения законодательства по безопасности полетов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 811 / сут.
Умерли
152 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+22 547 / сут.
- Байден провел телефонный разговор с президентом Афганистана
- Галашина завоевала серебро Токио-2020 в стрельбе из винтовки
- Один человек погиб при падении самолета под Хабаровском
- В Минфине США предупредили об угрозе дефолта
- На Украине полностью демонтировали монумент славы Советской армии
- Российское посольство призвало МОК исправить карту с Крымом в составе Украины
- Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Тихом океане
- Сбой произошел в олимпийской информационной системе
- Эксперт рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим COVID-19
- У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru