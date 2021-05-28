Один человек погиб при падении двух машин с моста в Крыму

Один человек погиб в результате падения двух автомобилей с Горьковского моста в Керчи, сообщает МВД Крыма.

По данным ведомства, в пятницу водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением на мосту, машину занесло, после чего она столкнулась с двигавшимся в том же направлении Kia Rio. Оба автомобиля после удара вылетели с проезжей части и упали с моста, сбив ограждение.

Водитель Volkswagen погиб, водитель и пассажир Kia отказались от помощи медиков. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

