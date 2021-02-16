Один человек погиб при обстреле аэропорта Эрбиля

Один человек стал жертвой ракетного обстрела аэропорта Эрбиля в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковника Уэйна Маротто.

Отмечается, что погибший был местным жителем. Еще шесть человек были ранены, в том числе солдат ВС США.

