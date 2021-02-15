Аэропорт Эрбиля в Ираке подвергся ракетному обстрелу

Международный аэропорт Эрбиля в Ираке в понедельник подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что из всех запущенных ракет две попали в жилой район недалеко от аэропорта. В результате два человека были госпитализированы с ранениями.

Организатор ракетного запуска неизвестен, однако уточняется, что снаряды запустили из округа Эль-Хамдания близ Мосула.





