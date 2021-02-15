Аэропорт Эрбиля в Ираке подвергся ракетному обстрелу
15 февраля 202123:46
Международный аэропорт Эрбиля в Ираке в понедельник подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что из всех запущенных ракет две попали в жилой район недалеко от аэропорта. В результате два человека были госпитализированы с ранениями.
Организатор ракетного запуска неизвестен, однако уточняется, что снаряды запустили из округа Эль-Хамдания близ Мосула.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru