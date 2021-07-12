Один человек погиб при обрушении здания гостиницы в Китае

Один человек погиб, 10 пропали без вести при обрушении части здания отеля «Сыцзи Кайюань» городе Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в понедельник. В соцсетях были опубликованы кадры обрушения, на которых видны значительные повреждения здания.

К 18:40 по местному времени (13:40 по Москве) из-под завалов извлекли восемь человек. Один из пострадавших погиб, четверо находятся в стабильном состоянии, еще троим оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают спасатели. Причина обрушения здания пока неизвестна, отмечает телеканал «360». По данным СМИ, внутри отеля могли находиться около 15 человек.

