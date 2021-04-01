Один человек погиб при обрушении кровли военного склада в Ахтубинске
Один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения кровли в Ахтубинске в Астраханской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По данным ведомства трагедия произошла на территории войсковой части 15650 при проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара.
В настоящее время на месте происшествия работает спецтехника по разбору завалов, продолжается поиск ещё одного пострадавшего, добавили следователи.
Ранее в Москве погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий, сообщает телеканал «МИР 24». Жена музыканта Инна рассказала, что он утонул 25 марта при попытке пройти на лыжах по льду Москвы-реки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Лукашенко подписал распоряжение о белорусской вакцине от коронавируса
- Губернатор Волгоградской области заставил чиновников подняться пешком на 20-й этаж
- Жириновский предложил отправить на «Евровидение» его песню
- СМИ: Мошенники похитили у родственника Сталина два миллиона рублей
- Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» и провокациях на границе с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru