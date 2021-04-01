Один человек погиб при обрушении кровли военного склада в Ахтубинске

Один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения кровли в Ахтубинске в Астраханской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным ведомства трагедия произошла на территории войсковой части 15650 при проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара.

В настоящее время на месте происшествия работает спецтехника по разбору завалов, продолжается поиск ещё одного пострадавшего, добавили следователи.

Ранее в Москве погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий, сообщает телеканал «МИР 24». Жена музыканта Инна рассказала, что он утонул 25 марта при попытке пройти на лыжах по льду Москвы-реки.