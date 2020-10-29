Один человек погиб при нападении у церкви в Ницце

Вооруженный ножом человек напал на людей около церкви Нотр-Дам во французской Ницце, передает ТАСС.

Один человек погиб и несколько получили ранения.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом. Нападавший задержан полицией.



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ФОТО: РИА Новости
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