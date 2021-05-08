Один человек погиб при крушении дельтаплана в Костромской области

В Костромской области упал дельтаплан, погиб пилот летательного аппарата. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ на своем сайте.

В пятницу вечером около деревни Кузьминка Костромского района Костромской области упал дельтаплан. Управлявший им мужчина 1963 года рождения погиб на месте.

На месте крушения находятся следователи и криминалисты, им предстоит выяснить причины произошедшего.

