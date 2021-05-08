Один человек погиб при крушении дельтаплана в Костромской области
8 мая 202100:21
В Костромской области упал дельтаплан, погиб пилот летательного аппарата. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ на своем сайте.
В пятницу вечером около деревни Кузьминка Костромского района Костромской области упал дельтаплан. Управлявший им мужчина 1963 года рождения погиб на месте.
На месте крушения находятся следователи и криминалисты, им предстоит выяснить причины произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru