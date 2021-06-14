Один человек погиб и еще 16 пострадали при аварии в Румынии

В Румынии пассажирский микроавтобус ночью врезался в припаркованную фуру. В результате инцидента погиб один человек, еще 16 пострадали, сообщило РИА Новости со ссылкой на инспектора по ЧС.

Авария произошла в 3:40 по местному времени. Три человека находятся в тяжелом состоянии, остальные пассажиры получили различные травмы, не угрожающие их жизни. К шести утра все пострадавшие были доставлены в больницу.

По данным сотрудников экстренных служб, автобус двигался в сторону границы с Венгрией по автостраде А1 в уезде Арад.

