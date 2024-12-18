Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
18 декабря 202418:37
Человека зажало внутри вагона после столкновения пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области, сообщили в РЖД.
В настоящий момент ведутся спасательные работы.
Пассажиров из сошедших с рельсов вагонов поезда перевели в исправные вагоны, в ближайшее время железнодорожный состав продолжит движение, добавили в РЖД.
Ранее одна из пассажирок рассказала RT, что получила травму в результате столкновения поездов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru