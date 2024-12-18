Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов

Человека зажало внутри вагона после столкновения пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области, сообщили в РЖД.

Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14

В настоящий момент ведутся спасательные работы.

Пассажиров из сошедших с рельсов вагонов поезда перевели в исправные вагоны, в ближайшее время железнодорожный состав продолжит движение, добавили в РЖД.

Ранее одна из пассажирок рассказала RT, что получила травму в результате столкновения поездов.

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ФОТО: Северо-Западная транспортная прокуратура
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