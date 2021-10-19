Один человек из 21 пострадал при крушении самолета в Техасе
Самолет McDonnell Douglas DC-9-87 в американском штате Техас рассыпался на куски при взлете, один человек госпитализирован. Об этом сообщил местный телеканал Click2Houston.
Отмечается, что самолет не набрал высоту в конце взлетно-посадочной высоты, затем выехал за ограждение и разбился, а затем начал гореть. При этом экипажу и пассажирам удалось эвакуироваться.
В местных СМИ передают, что самолет принадлежал владельцу строительной компании Flair Builders. Он также был на борту самолета во время происшествия.
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