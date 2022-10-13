Очевидцы сообщили о сильном пожаре в одном из районов Белгорода

Сильный пожар наблюдается в одном из районов Белгорода в четверг вечером.

Видео пожара появилось в соцсетях.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.

Ранее 13 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: снимок очевидцев
ТЕГИ:Белгород
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