Очевидцы сообщили о сильном пожаре в одном из районов Белгорода

Сильный пожар наблюдается в одном из районов Белгорода в четверг вечером.

Видео пожара появилось в соцсетях.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.

Ранее 13 октября губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







