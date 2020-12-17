Очередное землетрясение произошло в Бурятии

Еще одно землетрясение зафиксировали в Кабанском районе Бурятии магнитудой 3,9, пишет «Интерфакс».

По данным ЕДДС, сильнее всего толчки ощутили жители населенного пункта Янчукан, эпицентр находился на 117 километров юго-западнее, в акватории Байкала.

Подземные толчки ощущались также в Иркутске, магнитуда составила около трех баллов.

Землетрясение на Байкале назвали самым сильным за 20 лет

Ранее в Бурятии 10 декабря произошло самое сильное за 20 лет землетрясение с магнитудой 5,5 баллов. В Иркутске магнитуда составила 5, город ввел режим повышенной готовности, несколько школ сообщили о повреждениях фасада и внутренней отделки после происшествий.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИркутскБурятияЗемлетрясение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры