Очередное землетрясение произошло в Бурятии
Еще одно землетрясение зафиксировали в Кабанском районе Бурятии магнитудой 3,9, пишет «Интерфакс».
По данным ЕДДС, сильнее всего толчки ощутили жители населенного пункта Янчукан, эпицентр находился на 117 километров юго-западнее, в акватории Байкала.
Подземные толчки ощущались также в Иркутске, магнитуда составила около трех баллов.
Ранее в Бурятии 10 декабря произошло самое сильное за 20 лет землетрясение с магнитудой 5,5 баллов. В Иркутске магнитуда составила 5, город ввел режим повышенной готовности, несколько школ сообщили о повреждениях фасада и внутренней отделки после происшествий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Трамп заявил советникам об отказе покидать Белый дом
- Очередное землетрясение произошло в Бурятии
- Россияне перестали хранить деньги в банках
- Доктор Мясников не исключил у Навального психическое нездоровье
- Граждан хотят лишить субсидий на ЖКХ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru