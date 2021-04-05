Обыски прошли в офисе подрядчика космодрома «Восточный» ПСО «Казань»

Обыски в расположенном в Казани головном офисе производственно-строительного объединения «Казань» связаны с делом об уклонении от уплаты налогов, сообщает издание «Реальное время» со ссылкой информированный источник.

По данным собеседника издания, силовики заблокировали офис и изъяли финансовую документацию компании, которая в настоящее время строит объекты второй очереди космодрома «Восточный».

Издание уточняет, что речь идёт от налогах на сумму 1,3 миллиарда рублей, которую, по версии силовиков, федеральный бюджет недополучил в виде НДС за 2018 год.

Представитель ПСО «Казань» отказался от комментариев.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил поправки, согласно которым российские налоговые службы получили расширенный доступ к банковской тайне, сообщает RT. В частности, банки обязали в течение трёх дней после запроса от ФНС выдать копии доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счёта и заявлений на его закрытие.

