Обыски идут в крупнейшей в РФ компании автозапчастей

Масштабные обыски проведены в подразделениях одной из крупнейших в России компаний, торгующей автомобильными запасными частями. В МВД заподозрили, что детали демонтировали с угнанных машин для перепродавали. При этом позиционировались такие запчасти не как б/у, а новые, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, из головного офиса компании «Евроавто» в ходе обыска изъяты компьютеры с базами по продажам запчастей. Директор по продажам «ЕвроАвто» Виталий Новиков завил изданию «Фонтанка», что вопросы у силовиков возникли не к самой компании, а к некоторым предприятиям, которые работают под её брендом.

Федеральная франчайзинговая сеть «ЕвроАвто» - крупнейшая в стран втосервисная сеть. Она представляет собой более полусотни фирм и индивидуальных предпринимателей, которые функционируют по соответствующему договору в рамках корпоративного стандарта.

Между тем, накануне представители уголовного розыска нагрянули одновременно на 23 объекта в Санкт-Петербурге. Речь идёт, в основном, о так называемых авторазборках. Туда доставляют угнанные автомобили, которые на месте за несколько часов превращаются в горку затем перепродаваемых запчастей.

