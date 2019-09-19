Обыск на даче основательницы РЕН ТВ оказался фейком

Основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская не подтвердила информацию об обыске, который полиция якобы провела у неё на даче в Подмосковье. Как передает Ura.ru, оказалось, что в жилище сработала сигнализация по линии вневедомственной охраны. Именно поэтому к Лесневской пожаловали правоохранители. После проверки сотрудники полиции удалились.

Между тем, в самой телекомпании назвали фейком сообщение об обыске. РЕН ТВ называет автора дезинформации, это журналистка Анна Качкаева. Она написала в своём Twitter, что следователи якобы проводят обыски на даче Лесневской в подмосковной деревне Шмеленки, при этом, не уточнив причины. Позже Качкаева удалила твит и отказалась комментировать свои утверждения.

