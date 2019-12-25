Объявлено о судьбе девушки, упавшей под поезд метро в Москве

Молодая женщина выжила после падения под поезд в московском метро. ЧП случилось на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии примерно в 7:45. Сразу после падения девушки на жёсткий путь сотрудники станции приняли экстренные меры для ее подъёма на платформу.

Дежурные полицейские вызвали скорую помощь. Потерпевшую передали врачам. По факту происшествия организована проверка», сообщили АГН «Москва» в Управлении внутренних дел на Московском метрополитене.

Из-за этого инцидента на «фиолетовой» ветке подземки в утренний час-пик было нарушено движение поездов. Составы не ходили от станции «Беговая» до «Таганской», в обратном направлении они следовали с увеличенным интервалом. Сейчас движение вошло в график.

