Объявлено о причине смерти директора Свердловского театра музкомедии

Названа предварительная причина смерти директора Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Михаил Сафронов скончался в результате нехватки кислорода, которая была вызвана воспалением легких. По данным коллег Сафронова, он отправился на самолёте в Москву с небольшим недомоганием, передает «ФедералПресс».

Директор театра из Екатеринбурга умер 12 декабря, в апреле он отметил своё 70-летие. Смерть наступила на обратном путин из столицы в Екатеринбург - за несколько часов до самолета. Окончательная причина кончины будет обнародована через месяц по результатам экспертизы.

Михаил Сафронов - почётный гражданин Свердловской области, заслуженный работник культуры РФ, возглавлял местное отделение Союза театральных деятелей.

