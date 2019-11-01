Обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке в Подмосковье найден мёртвым в СИЗО
Проверка организована в Серпухове в связи со смертью обвиняемого в следственном изоляторе этого подмосковного города. Об этом сообщает главк Следственного комитета по Московской области.
Как передает RT, мёртвый арестованный был найден другими заключенными на территории бани СИЗО-3 в среду, 30 октября. На теле обнаружены признаки удушья.
Как передает ТАСС, речь идёт об Артеме Шустове - обвиняемом в убийстве женщины на детской площадке в Раменском в конце июля. Тогда мужчина напал на свою бывшую гражданскую жену в присутствии её малолетней дочери. Он нанёс не менее 20 ударов ножом, после чего скрылся. Его задержади по грячим следам.
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