Обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке в Подмосковье найден мёртвым в СИЗО

Проверка организована в Серпухове в связи со смертью обвиняемого в следственном изоляторе этого подмосковного города. Об этом сообщает главк Следственного комитета по Московской области.

Как передает RT, мёртвый арестованный был найден другими заключенными на территории бани СИЗО-3 в среду, 30 октября. На теле обнаружены признаки удушья.

Как передает ТАСС, речь идёт об Артеме Шустове - обвиняемом в убийстве женщины на детской площадке в Раменском в конце июля. Тогда мужчина напал на свою бывшую гражданскую жену в присутствии её малолетней дочери. Он нанёс не менее 20 ударов ножом, после чего скрылся. Его задержади по грячим следам.

