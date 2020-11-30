Обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова оставили в СИЗО ещё на три месяца

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что судья Сергей Рябцев удовлетворил ходатайство ФСБ. Таким образом Сафонов, который с 7 июля находится в СИЗО «Лефортово», пробудет там до 7 марта 2021 года.

По версии ФСБ Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и передал им сведения, которые содержали гостайну. Ранее Мосгорсуд продлил арест Сафронова до 7 декабря.

Сафонов свою вину не признаёт. По его мнению, уголовное дело было возбуждено из-за его профессиональной деятельности. Отметим, что статья «госизмена» предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

