Обвинение предъявлено владельцу турбазы на Алтае, где погибла семья из четырёх человек

Следователи предъявили официальное обвинение владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском районе Алтайского края на озере Ая, где ранее были найдены мёртвыми четверо человек – члены одной семьи. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Гражданин задержан и уже допрошен. Его обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Суд должен решить вопрос об аресте задержанного, передает ТАСС.

Семья из четырех человек – мать, отец, сын 16 лет и 10-летняя дочь приехали на турбазу 26 июля из Барнаула. После заселения их никто не видел. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти были найдены в номере на втором этаже. Его вскрыли после того, как почувствовался неприятный запах.

По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть постояльцев наступила из-за угарного газа. Как установило следствие, в ночь на 27 июля в связи с отключением электричества владелец базы отдал распоряжение занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы подключить систему водоснабжения базы. В результате работы генератора угарный газ проник в номера на втором этаже корпуса.

