Общежитие загорелось в центре Москвы
Пожар вспыхнул в одном из общежитий в центре российской столицы, все жильцы эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Москвы.
ЧП случилось на Старой Басманной улице, загорелось первое строение дома номер 2. Общая площадь, охваченная огнём, пока не уточняется. Сведений о возможных пострадавших также до сих пор не проступало.
На место возгорания прибыли пожарные расчёты. Из огня были спасены не менее четырёх человек. Сейчас возгорание локализовано на площади 15 квадратных метров.
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