Обрушение произошло на складе на востоке Москвы

В производственно-складском помещении на Стахановской улице в Москве обрушились металлические перегородки между первым и вторым этажами. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, площадь обрушения составила 400 квадратных метров. Сотрудники склада говорят об одном пострадавшем. Из здания эвакуируют людей. Сколько человек может находиться под завалами, неизвестно.

