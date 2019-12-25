Обрушение произошло на складе на востоке Москвы
25 декабря 201914:24
В производственно-складском помещении на Стахановской улице в Москве обрушились металлические перегородки между первым и вторым этажами. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По имеющимся данным, площадь обрушения составила 400 квадратных метров. Сотрудники склада говорят об одном пострадавшем. Из здания эвакуируют людей. Сколько человек может находиться под завалами, неизвестно.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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