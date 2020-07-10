Обнародованы подробности внезапной смерти 23-летнего хоккеиста РФ

Детали кончины нападающего клуба «Южный Урал» Высшей хоккейной лиги 23-летнего Павла Крутия появились в средствах массовой информации. Согласно предварительному заключению, смерть спортсмена наступила из-за тромбоэмболии лёгочной артерии, её закупорил кровяной сгусток, проинформировала пресс-служба Федерации хоккея России.

Стало также известно, что Крутий не прошел всех специалистов при медицинском осмотре перед утренней тренировкой на сборах. Ему стало плохо во время кросса на десять километров. Врач команды вызвал скорую помощь, однако хоккеист скончался в отделении реанимации.

При этом, ранее он всегда признавался полностью здоровым по медицинским показателям, рассказал ТАСС генеральный директор клуба из Оренбурга Олег Пивунов. По его словам, вся команда шокирована трагедией. Клуб окажет помощь родным хоккеиста.

Павел Крутий играл в разных клубах ВХЛ, начиная с 2017 года. В предыдущем сезоне нападающий выступал за карагандинскую «Сарыарку» из Казахстана. В 32 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 11 очков по системе «гол+пас».

