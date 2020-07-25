Обнародованы подробности гибели олимпийского чемпиона Иваницкого

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе, спортивный журналист Александр Иваницкий найден мертвым 25 июля в окрестностях подмосковной Рузы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Стало известно, что Иваницкий утонул, сообщают «Известия».

«Его смерть не носит криминальный характер», — цитирует источник Газета.ru.

О пропаже Иваницкого стало известно 22 июля, после того, как он не вернулся из похода в лес за грибами.

Иваницкий являлся многократным чемпионом мира по вольной борьбе, выиграл золото Олимпиады 1964 года. После завершения спортивной карьеры в 1967 году возглавил спортивное направление работы в ЦК ВЛКСМ, затем руководил главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР, спортивной редакцией канала РТР. Преподавал в МГУ спортивную журналистику. Написал несколько книг и снял документальные фильмы на спортивную тематику. Его сын Владимир Иваницкий также работает в спортивной журналистике.

