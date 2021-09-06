Обнародовано видео массовой драки мигрантов на Рублевке

По данным ГУ МВД России по Московской области, после массовой драки с участием мигрантов в дежурную часть Барвихинского отдела полиции было доставлено 15 человек. В отношении двух из них составлены административные протоколы.

Поселок Усово-Тупик находится на Рублево-Успенском шоссе неподалеку от элитных Жуковки и Барвихи.

