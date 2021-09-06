Обнародовано видео массовой драки мигрантов на Рублевке

В сети появилось видео драки с участием мигрантов, произошедшей в подмосковном посёлке Усово-Тупик на Рублево-Успенском шоссе.

На кадрах, снятым очевидцем, видно как порядка 20 мужчин ругаются на иностранных языках и начинают задевать друг друга.

По данным ГУ МВД России по Московской области, после массовой драки с участием мигрантов в дежурную часть Барвихинского отдела полиции было доставлено 15 человек. В отношении двух из них составлены административные протоколы.

Поселок Усово-Тупик находится на Рублево-Успенском шоссе неподалеку от элитных Жуковки и Барвихи.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДракаМигрантыПодмосковье
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