Обнародовано видео массовой драки мигрантов на Рублевке
В сети появилось видео драки с участием мигрантов, произошедшей в подмосковном посёлке Усово-Тупик на Рублево-Успенском шоссе.
На кадрах, снятым очевидцем, видно как порядка 20 мужчин ругаются на иностранных языках и начинают задевать друг друга.
В Одинцове произошла массовая драка мигрантов. По словам очевидцев, в потасовке приняли участие не менее 20 человек.— #говоритмосква (@govoritmsk) September 6, 2021
В полицию доставили 15 нарушителей. В отношении двух человек составили протоколы по статье о незаконном пребывании в РФ.https://t.co/d475cdH3Jq pic.twitter.com/DWCj5EIKsK
По данным ГУ МВД России по Московской области, после массовой драки с участием мигрантов в дежурную часть Барвихинского отдела полиции было доставлено 15 человек. В отношении двух из них составлены административные протоколы.
Поселок Усово-Тупик находится на Рублево-Успенском шоссе неподалеку от элитных Жуковки и Барвихи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru