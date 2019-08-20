Обнародован дневник матери подростка, зарубившего своих родных
Опубликован дневник матери школьника, который убил свою семью и покончил с собой в Ульяновской области. В нем она ведёт повествование о своей жизни. В одной из записей женщина пишет, что ее хотели лишить родительских прав. «Припомнили мне наркологию, наложили штраф за ненадлежащее обращение к детям и родителям. Пригрозили, что лишат меня родительских прав», — приводит Ura.ru выдержки из дневника.
Мать также рассказывает об отрезке жизни, когда воспринимала всё равнодушно. Из записей следует, что для неё существовало одно развлечение — телевизор.
Причём она увлекалась фильмами, «где убивают, насилуют, издеваются». Вместе с тем, она признаётся, что из состояния безразличия ее «вытаскивали дети». В этот период женщина перенесла трепанацию черепа.
О массовом убийстве семьи в селе Патрикеево в Ульяновской области стало известно в воскресенье 18 августа. 16-летний подросток, предположительно, зарубил топором мать, бабушку, дедушку, а также четырехлетних двойняшек – собственных брата и сестру, после его свёл счёты с жизнью. Он оставил предсмертную записку.
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