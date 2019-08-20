Обнародован дневник матери подростка, зарубившего своих родных

Опубликован дневник матери школьника, который убил свою семью и покончил с собой в Ульяновской области. В нем она ведёт повествование о своей жизни. В одной из записей женщина пишет, что ее хотели лишить родительских прав. «Припомнили мне наркологию, наложили штраф за ненадлежащее обращение к детям и родителям. Пригрозили, что лишат меня родительских прав», — приводит Ura.ru выдержки из дневника.

Мать также рассказывает об отрезке жизни, когда воспринимала всё равнодушно. Из записей следует, что для неё существовало одно развлечение — телевизор.