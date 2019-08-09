Обломки МиГ-29 ВВС Азербайджана найдены в Каспии
Части истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана, который потерпел крушение две недели назад, найдены в Каспийском море. Об этом информирует Министерство обороны республики, передает RT. Как уточнили в оборонном ведомстве Азербайджана, район падения самолёта был определен накануне вечером. Найденные обломки уже подняты из моря.
МиГ-29 исчез с экранов радаров 25 июля, выполняя учебный полёт. На следующий день Военно-воздушные силы Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полёты. В поисках истребителя принимали участие корабли и вертолёты.
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