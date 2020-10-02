Облитый фекалиями Пашаев обратился в полицию

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев написал заявление в полицию с просьбой найти участников вчерашнего нападения на него. Как рассказал защитник ТАСС, он хочет, чтобы личности нападавших, а также их заказчика были установлены.

При этом добиваться открытия уголовного дела в отношении исполнителей акции Пашаев не намерен.

Нападение на юриста, лишённого статуса адвокат, было совершено накануне возле здания, где расположена редакция телеканала «360», куда он шёл на интервью. Один из двух молодых людей облил Пашаева фекалиями, после чего завязалась потасовка, а затем нападавшие убежали. Причём, один из них обронил свидетельство о призыве на военную службу.

Эльман Пашаев 18 сентября был лишен адвокатского статуса в четвертый раз в своей карьере за нарушение Кодекса профессиональной этики во время судебного процесса над Михаилом Ефремовым по делу о смертельном ДТП. Накануне актёр написал официальное заявление об отказе от услуг защитника.

