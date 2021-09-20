Обезвредивший пермского стрелка полицейский получит награду

Сотрудника ДПС младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил стрелявшего в Пермском университете, планируют наградить, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В сообщении говорится, что вместе с Калининым первым на место происшествия прибыл его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров, который стал организовывать эвакуацию.

В помещении младший лейтенант увидел вооруженного мужчину, который произвёл в сторону полицейского несколько выстрелов. Ответным огнём Калинин ранил злоумышленника, после чего обезвредил.

Ранее в МВД РФ рассказали, что устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров был ранен полицейскими и находится в критическом состоянии в реанимации, сообщает «Свободная пресса».

